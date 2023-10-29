Госавтоинспекция Казани поздравила водителей с Днем автомобилиста

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается профессиональный праздник «День автомобилиста».

В преддверии праздничной даты, автоинспекторы Казани поздравили водителей. Сотрудники говорили добрые напутственные слова, пожелали здоровья, благополучия, и, конечно же, безопасных дорог, вручали памятные сувениры и тематические памятки, чем приятно удивили автомобилистов.

«Сегодня – ваш день, дорогие автомобилисты! В этот день хочу поздравить вас, представителей столь важной профессии, с профессиональным праздником. Желаю вам только безопасных дорог и ровного пути в жизни, и чтобы ваш автомобиль Вас никогда не подводил. Каждому водителю в столь важный праздник хочется просто пожелать здоровья и счастья!» – отметил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Казани полковник полиции Михаил Савин.

Также командир полка пожелал автомобилистам быть внимательными к другим водителям для того, чтобы дороги Казани стали еще безопаснее.