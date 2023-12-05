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Госавтоинспекция Казани напоминает водителям, что тонировка может быть смертельно опасна
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что тонировка автомобильных стекол должна соответствовать правилам, сообщили в ведомстве.
Вчера инспекторы ДПС в Казани остановили 36-летнего водителя за то, что его «Нива» была слишком сильно «затонирована». Светопропускаемость пленок на окнах не соответствовала нормам безопасности.
Водителю предъявили штраф по соответствующей статье и потребовали убрать тонировку.
Госавтоинспекция выражает благодарность тем, кто не остаётся равнодушным к таким нарушениям, и призывает всех владельцев автомобилей привести свои машины в соответствие с правилами, ведь от этого зависит безопасность на дорогах.
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