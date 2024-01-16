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Происшествия 16 января 2024 10:40

Госавтоинспекция Казани ищет водителя, который сбил школьницу и уехал с места ДТП

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Госавтоинспекция Казани ищет водителя, который сбил школьницу и уехал с места ДТП

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев ДТП по улице Кулахметова.

Как сообщают в ведомстве, накануне в 16.30 во дворе дома 25/1 водитель сбил 11-летнюю девочку, после чего с места происшествия уехал. В результате школьница получила различные травмы.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия про телефонам: 5-333-819, 5-333-848
#дтп в казани
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