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Госавтоинспекция Казани ищет водителя, который сбил школьницу и уехал с места ДТП
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Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев ДТП по улице Кулахметова.
Как сообщают в ведомстве, накануне в 16.30 во дворе дома 25/1 водитель сбил 11-летнюю девочку, после чего с места происшествия уехал. В результате школьница получила различные травмы.
Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия про телефонам: 5-333-819, 5-333-848
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