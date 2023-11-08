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Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге
Накануне вечером, в районе 18.50, напротив дома №102 по улице Зорге сбили ребенка, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Наезд на 13-летнего мальчика автомобиль совершил на зебре, после чего скрылся с места ДТП.
Ребенок получил травмы различной степени тяжести, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
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