Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге

Накануне вечером, в районе 18.50, напротив дома №102 по улице Зорге сбили ребенка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Наезд на 13-летнего мальчика автомобиль совершил на зебре, после чего скрылся с места ДТП.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Ребенок получил травмы различной степени тяжести, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.