Госавтоинспекция: число аварий в РТ снизилось, но смертность на дорогах выросла

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выразили обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на снижение числа ДТП, уровень смертности на дорогах продолжает расти. Об этом сегодня на выездном совещании в Елабуге, которое состоялось под председательством Заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, зампредседателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова, рассказал врио начальника Управления МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«По итогам шести месяцев текущего года при значительном снижении количества ДТП и раненых, отмечен рост погибших», – заявил он. Указанная ситуация вызывает обеспокоенность автоинспекторов республики.

Согласно информации представителя ведомства, большинство смертельных случаев на дорогах связаны со столкновениями автомобилей и наездами на пешеходов. Из-за этих видов ДТП погибло 74% от общего числа погибших.

Так, за первые шесть месяцев текущего года в результате столкновений автомобилей погибло 86 человек, а при наездах на пешеходов – 22. Еще 38 человек погибли в результате съездов автомобилей с дорог, наездов на препятствия и проч.