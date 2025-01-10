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Происшествия 10 января 2025 15:19

Госавтоинпекция напомнила татарстанцам о безопасности на дороге в сильный гололед

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Госавтоинспекция Татарстана напомнила жителям республики о безопасности на дорогах в гололед.

По прогнозам синоптиков, завтра, на территории Татарстана ожидается туман, а на дорогах сохранится сильная гололедица.

Водителям следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

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