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Госавтоинпекция напомнила татарстанцам о безопасности на дороге в сильный гололед
Госавтоинспекция Татарстана напомнила жителям республики о безопасности на дорогах в гололед.
По прогнозам синоптиков, завтра, на территории Татарстана ожидается туман, а на дорогах сохранится сильная гололедица.
Водителям следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
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