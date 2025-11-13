Госархивы РТ и Кировской области переведут метрические книги мечетей Вятской губернии

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

О совместной работе по переводу метрических книг мечетей Вятской губернии со старотатарского языка на русский договорились госархивы Татарстана и Кировской области. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«13 ноября завершился официальный визит директора Госархива Республики Татарстан Сергея Горохова в Центральный государственный архив Кировской области. Поездка состоялась в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. Одной из центральных тем визита стала совместная работа по переводу метрических книг мечетей Вятской губернии со старотатарского языка на русский. Благодаря усилиям специалистов Татарстана уникальные исторические документы становятся доступнее для широкого круга исследователей, давая возможность тысячам семей узнать о своих корнях», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

По данным ведомства, этот проект отвечает растущему интересу общества к семейной и краевой истории, открывает новые горизонты для научной и поисковой работы, способствует сохранению и передаче духовного наследия народов России.

«В ходе визита особое внимание было уделено обмену опытом по внедрению современных стандартов хранения и реставрации архивных материалов, вопросам пожарной и технической безопасности. Гостю из Татарстана продемонстрировали оборудование Кировского архива и инновационные методы цифровизации и консервации документов, используемых для повышения сохранности уникальных фондов», – отметили в пресс-службе.

Руководители архивных учреждений договорились о продолжении совместной работы. В ближайших планах – регулярный обмен профессиональными знаниями, организация тематических мероприятий и проведение консультаций для жителей двух регионов, заинтересованных в изучении личной и общественной истории.