Госархив выявил ряд новых документов о вкладе ТАССР в Победу над Германией

В годы Великой Отечественной войны Татарстан делал все возможное для приближения Дня Победы. Это и мобилизация людских ресурсов в РККА, и работа эвакогоспиталей на территории республики, и помощь фронту в самом широком смысле слова. Работа по выявлению документов о вкладе Татарской АССР в Победу продолжается до сих пор, сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Государственным архивом РТ была проведена колоссальная по объему и значимости работа по документационному обеспечению присвоения Казани почетного звания “Город трудовой доблести”, выявлен комплекс документов, рассказывающих о вкладе столицы республики в Победу, трудовом подвиге казанцев», - сказала Габдрахманова.

Она напомнила, что по докладным запискам Татарского Обкома ВКП(б) в Центральный Комитет партии за 1941 год сообщалось об эвакуации на территорию республики свыше 70 оборонных заводов.

«Целый ряд предприятий, не относящихся к наркоматам оборонной промышленности, переключились либо целиком, либо частично на выполнение оборонных заказов. Такими предприятиями были, например, завод Искож, изготавливавший взрыватели, опытный завод бумажного литья, изготавливавший подвесные бензобаки и бомбы, завод автогаражного оборудования, изготавливавший бронебойные авиационные снаряды, завод №4 Наркомлегпрома, изготавливавший парашюты и детали к ним, пулеметные звенья», - отметила председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Как следует из выявленных документов, на предприятиях республики проводилась работа по внедрению новых технологических процессов. Это касалось выпуска реактивных двигателей, осевых компрессоров, реверс-муфт для военно-морских судов и другой военной продукции.

«В архивном фонде завода №40 имени Ленина выявлена докладная записка директора завода в Казанский городской Комитет ВКП(б) от 18 июня 1942 года, в которой указывалось: “в связи с временно возникшим затруднением по снабжению фронта нитроглицериновыми порохами к реактивным снарядам заводом быстро отработан состав пироксилинового пороха к системам М-8 и М-13. Разработана и освоена технология валового производства. С января 1942 года завод освоил валовый выпуск пироксилиновых порохов к реактивным снарядам, отправляя их непосредственно на фронт. Также взамен нитроглицериновых порохов заводом был освоен валовый выпуск пироксилиновых порохов к минометам”», - привела пример Габдрахманова.