Госархив Татарстана заявил о наличии площадей для хранения документов на 50 лет вперед

Насекомые и плесневые грибы — главные враги старых документов, хранящихся недолжным образом. К счастью, таких проблем нет в Татарстане. Госкомитет по архивному делу РТ благодаря переезду в новое здание получил свободные площади, которых хватит на полвека вперед.

Об этом заявила сегодня журналистам председатель Государственного комитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова на Всероссийском совещании главных хранителей фондов госархивов субъектов РФ в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы счастливы, что для Татарстана эти вопросы неактуальны на сегодняшний день. Мы получили в прошлом году замечательное здание, построенное специально для архивохранилища Росреестра, где предусмотрена пожарная сигнализация, стеллажи, вентиляция, видеонаблюдение, необходимый температурно-влажностный режим. Все стеллажи у нас металлические, мобильные, передвижные», — рассказала она.

Новое здание, куда Государственный архив РТ переезжал в несколько этапов, было создано по принципу «архивного городка». Оно имеет переменную этажность, от двух до шести этажей, и общую площадь в 23,7 тыс. кв. метров.

«Мы на сегодняшний день имеем свободные площади еще на 50 лет хранения и очень надеемся, что сможем сохранить там весь материал, который предоставляют нам предприятия и организации», — отметила Габдрахманова.

По словам представительницы Госархива, благодаря поддержке Президента и Правительства РТ в республике с 2018 года отремонтировано 45 муниципальных архивов, за исключением одного в Елабуге. Сейчас продолжается ремонт ведомственных архивов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«По программе капитального ремонта муниципальных архивов ежегодно выделяется 50 млн [рублей]. За эти годы более 800 млн нам было выделено на ремонт архивов», — проинформировала Габдрахманова.

Из-за того, что раньше не все предприятия и организации сдавали документы в муниципальные архивы, часть документации прошлых лет утеряна. Сейчас каждый муниципалитет подбирает для хранения документов подходящее здание. По программе, которую согласовал Президент РТ Рустам Минниханов, выделяются средства на приведение этих строений к нормативным условиям. Учредителями соответствующих архивов являются исполкомы районов.

Важность обеспечения сохранности документов отметил на Всероссийском совещании главных хранителей фондов госархивов субъектов РФ и заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Кто не помнит свою историю, у того нет будущего, и это девиз вашей службы. Мы уже сегодня создаем историю: все данные, все цифры, которые будут указаны, в конечном итоге лягут в архив госкомитета. Если через 10–15 лет или к юбилейной дате нужно будет посмотреть — когда собирались, какие темы обсуждали, кто приезжал, какие решения принимали, люди смогут это сделать», — сказал вице-премьер РТ, обращаясь к участникам встречи.

Чиновник напомнил, что в Госархиве Татарстана хранятся фотографии, тексты и почетные грамоты советских времен. На первый взгляд кажется, что всё это было буквально вчера, но это уже история. И главная задача работников госархива — ее сохранить. Информация должна быть оцифрована и общедоступна, поскольку востребована татарстанцами. В том числе, например, при выходе на пенсию. Кроме того, теперь людям не нужно бегать за различными справками, их можно получить в электронном виде.

«Человек, отработав стаж, начинает собираться на пенсию. Ему раньше говорили: „Нужно принести вот эту справку, сходить за ней туда-то“. Раньше только и занимались этим, а сейчас в Татарстане и России созданы все условия», — сказал Шайхразиев.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов в своем выступлении констатировал, что в Татарстане за последние годы многое сделано в плане развития материально-технической базы государственных и муниципальных архивов. И в этом есть немалая заслуга руководства региона, добавил он.

В связи с этим Юрасов пояснил, что Казань стала местом проведения Всероссийского совещания главных хранителей фондов госархивов неслучайно. В регионе есть чему поучиться. Первое такое всероссийское совещание прошло двадцать лет назад, в ноябре 2002 года, в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 250 руководителей и специалистов государственных и муниципальных архивов. В работе второго всероссийского совещания принимают участие представители почти всех регионов страны. В течение двух дней они обсудят актуальные проблемы в сфере архивного дела и наметят дальнейшие пути их решения.