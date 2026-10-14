Госархив Татарстана с 1 декабря временно прекратит выдачу бумажных документов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Государственный архив Республики Татарстан с 1 декабря 2026 года по 15 января 2027 года приостановит доставку бумажных документов из хранилища в читальный зал. Об этом сообщила пресс-служба Госархива.

Посетителям, которым нужны оригиналы документов, рекомендуют оформить заказ до 1 декабря. Заказанные материалы останутся в читальном зале на весь период ограничений, и с ними можно будет работать в обычном режиме.

Электронные копии оцифрованных документов по-прежнему будут доступны на компьютерах читального зала Госархива РТ по адресу: Казань, улица 8 Марта, 5а. При этом с 1 декабря 2026 года по 15 января 2027 года новые заказы на доставку документов из хранилища принимать не будут.

График работы читального зала останется прежним:

Понедельник – среда: с 8:30 до 17:30.

Четверг: с 9:00 до 20:00.

Пятница: с 8:30 до 16:00.

Обеденный перерыв – с 12:00 до 12:45. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день.

В Госархиве РТ рекомендуют посетителям заранее планировать визиты и заказывать необходимые документы до начала ограничений.