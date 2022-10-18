Госархив Татарстана разработает и запустит тематические чат-боты

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Внедрение искусственного интеллекта в работу информационных систем Госархива Татарстана – главная задача, которая стоит перед учреждением в ближайшие годы, считает председатель Госкомитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова. О планах запуска тематических чат-ботов она рассказала «Татар-информу» на Всероссийском совещании главных хранителей фондов государственных архивов, которое в эти дни проходит в Казани.

«Основное новшество – внедрение искусственного интеллекта в работу всех наших информационных систем. Мы были первооткрывателями в этой части. У нас уже есть тематический поиск, работает поиск по фотографиям. Кроме того, работает интернет-портал «Ядкэр» для поиска родословных жителей Татарстана, который составляет родословную каждого жителя деревни, чего пока нет в других российских архивах», – сказала она.

По словам Габдрахмановой, в российских архивах есть интересные новшества, которые намерен перенять Татарстан. «В других российских архивах мы увидели, как они построили работу с чат-ботами по каждой тематике. Это новинка, которую российский архив для себя придумал. Соответственно, такие вещи тоже будем брать к себе в работу», – добавила она.

Самое важное в работе с людьми, которые запрашивают информацию, – как можно быстрее дать им ответ, скорость нахождения нужного документа и предоставление его в юридически значимом формате – это важный приоритет в дальнейшей работе, подчеркнула спикер.

Всероссийское совещание главных хранителей фондов государственных архивов субъектов Российской Федерации открылось сегодня в Казани в ГТРК «Корстон». В его открытии принял участие заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Совещание продлится два дня.