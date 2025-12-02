Госархив РТ планирует привезти более миллиона документов из других регионов России

Гульнара Габдрахманова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный архив Татарстана продолжает масштабную работу по сбору документов, относящихся к истории региона и татарского народа. На данный момент в ведомстве находится уже 7 млн экземпляров. Из других регионов необходимо перевезти еще около 20% от этого количества, рассказала «Татар-информу» председатель Госкомитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Это те документы, где упомянули татар, их деревни, церкви, мечети. Территория республики ведь очень часто менялась, некоторые деревни к ней присоединялись, некоторые отходили от нее», – пояснила Габдрахманова.

Документы уже привезены из Ульяновска, Самары, Башкирии, Оренбурга, Пензы и Перми. В ближайшее время ожидаются поставки из Нижнего Новгорода. Активная работа ведется в архивах Кирова, куда сотрудники выезжали уже четыре раза, и Хабаровска. Также выявлены крупные массивы документов в Казахстане и Узбекистане.

«Кроме того, они все написаны еще арабской графикой. Арабскую графику никто читать не умеет, кроме нас. Мы другим регионам переводим, а они нас за это благодарят и все бесплатно предоставляют», – добавила председатель Госкомитета.