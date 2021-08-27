Госархив Татарстана начинает переезд в новое специализированное здание в Столбищах

Государственный архив Республики Татарстан начинает перевозить фонды своих казанских филиалов в новое, специально построенное для него здание в поселке Столбищи, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 277. Переезд анонсировала ИА «Татар-информ» председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Буквально на днях мы будем переезжать в современнейшее здание, которое нам подарили федералы, которое построил Росреестр. Это говорит о том, насколько Правительство бережет наши архивы. На сегодняшний день у нас созданы наилучшие условия по хранению всех документов», — сказала Габдрахманова.

Восемь подобных специализированных зданий Росреестра должны были появиться в разных регионах России. Такие планы были обнародованы еще в 2018 году, пояснила собеседница агентства, но реально реализовать задуманное смогли только в Татарстане. «Обошлось здание где-то в миллиард 200 — 300 миллионов, цена его сейчас — уже, наверное, два миллиарда 200 — 300 миллионов рублей. Спасибо Президенту РТ и Зяббарову Азату Галимзяновичу (руководитель Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РТ, главный государственный регистратор РТ — прим. Т-и), который лично курировал строительство. Здание досконально продумано — оно идеальное. Руководитель строительной организации требовал от рабочих четкого исполнения всего», — подчеркнула Гульнара Габдрахманова.

Новый дом Госархива РТ переменной этажности — от двух до пяти этажей. В первую очередь сюда будут перевезены документы из филиалов на Сибирском тракте (архив аудиовизуальных документов) и на улице 8 Марта. По предварительным подсчетам, это займет 34 дня, причем каждый день должны будут работать четыре фуры, 80 человек грузчиков и 100 человек коллектива Госархива РТ.

В дальнейшем будут освобождены и занимаемые сейчас Госархивом Татарстана здания на улице Кремлевская и старый корпус на улице Декабристов.

«Со временем, я думаю, мы оставим по прежнему адресу только филиал второго корпуса на Декабристов, 4, потому что органам исполнительной власти привозить туда документы будет удобнее. Там мы размещаем документы временного хранения, к тому же это здание мы построили совсем недавно (Госархив заехал сюда в ноябре 2018 года — прим. Т-и). Там есть и аппарат обеспыливания, и оцифровки, там же выполняется индексация в ЕИС (Единую информационную систему — прим. Т-и), а это большой процесс. Наша задача — не потерять ни один документ. Алгоритм обработки документов в том здании полностью предусмотрен — это центр первичной обработки документации, где ведется прием. После комплектации в короба документы оттуда перевозятся в Госархив», — разъяснила собеседница агентства.

При этом, акцентировала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу, доступность архивных материалов для исследователей будет сохранена. Во-первых, создан и функционирует удаленный читальный зал, воспользоваться которым может любой исследователь как из России, так и из-за границы. Во-вторых, уже сейчас Госкомитет РТ по архивному делу обговаривает организацию близ своего нового здания автобусной остановки. Добраться сюда можно будет и на электричке, которая ходит до аэропорта.

«Вопрос доступности этого места в целом очень актуален, потому что не только мы, но и другие организации там стали строиться. Кроме того, мы потихоньку отходим от того, чтобы исследователи приезжали непосредственно в архив взять и в руках подержать документы: документы угасают, и выдавать их в пользование мы не заинтересованы. Мы заинтересованы их оцифровать и хорошие оцифрованные копии на компьютере в любом доступе предоставлять исследователям, а сами документы законсервировать, чтобы они у нас могли еще сто лет точно храниться», — объяснила Гульнара Габдрахманова.

К настоящему моменту, призналась она, документы Госархива РТ оцифрованы не все, но по запросу их оцифруют и предоставят в цифровом варианте в течение недели. Цена такой услуги, отметила она, невелика и «установлена просто для того, чтобы все подряд не скачивали». А для фондообразователей (организаций и структур, которые вносят непосредственный вклад документами и иными источниками в формирование Госархива РТ — прим. Т-и), согласно российскому законодательству, доступ к материалам Госархива бесплатный.