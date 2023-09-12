Госархив РТ закрыл удаленный доступ из-за казанца скачивавшего и продававшего документы

Электронную версию Государственного архива РТ закрыли из-за казанца, который незаконно скачивал и распространял архивные документы. Используя уязвимость в работе сервиса он нажился на 125 тысяч рублей. Поэтому руководство ГБУ «Государственного архива РТ» приняло решение о временном закрытии работы удаленного читального зала ЕАИС РТ с 4 сентября до выяснения всех обстоятельств происшествия.

«Архив вынужден был обратиться в компетентные органы и организацию, обеспечивающую техническую поддержку электронного читального зала. На сегодняшний день специалистами айти выявлена уязвимость в коде ЕАИС РТ, доступ снова откроется в течение двух дней», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Государственного архива РТ.

«Татар-информу» разьяснили, что до устранения уязвимости, во избежание утраты всех данных, в том числе, электронных образов особо ценных документов, имеющих культурно-историческое значение, работа электронного читального зала временно приостановлена.

«Физический читальный зал работает в штатном режиме и у всех пользователей есть возможность получения архивных документов. Доступ к ним предоставляется по паспорту по адресу: Казань, ул. 8 марта, д. 5А. Телефон для уточняющих вопросов: 279-53-38», – дополнили в пресс-службе Государственного архива РТ.