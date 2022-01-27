Госархив РТ при переезде в Столбище перевез 220 тыс. коробок с архивными документами

В конце прошлого года Государственный архив Татарстана переехал из зданий по улицам Кремлевская, 8 Марта и Сибирский тракт в Казани в село Столбище. В новое здание перевезено более 220 тыс. коробок с архивной документацией, включая аудиовизуальную. Об этом стало известно на заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Главное событие прошлого года – переезд Государственного архива Татарстана в специализированное здание», – сказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В пресс-службе ведомства уточнили, что новое технически оснащенное здание отвечает всем требованиям концепции развертывания на территории «Архивного городка». Большая прилегающая территория позволяет организовать проезд и стоянку крупнотоннажных грузовых машин для приема и разгрузки больших объемов документов. В здании имеются грузовые лифты для транспортировки документов к месту хранения.

Общая площадь здания составляет 23697,2 кв. метров, площадь архивохранилищ – 14648,48 кв. метров. Здание по улице 8 Марта, 5а передано в безвозмездное пользование Муниципальному архиву Казани.