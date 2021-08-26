Госархив РТ презентовал выставку об истории Татарстана на больших мультимедийных экранах

фото: Госархив РТ

Государственный архив РТ к 30 августа, Дню Татарстана, презентовал мультимедийную выставку «Есть память, которой не будет забвения». Большой, в первую очередь, исследовательский проект, реализованный на 135 огромных экранах 26 залов, доступен бесплатно для всех желающих в павильоне номер один Казанской ярмарки, на площадке крупного федерального проекта «Россия — моя история».

«Эта выставка перемежает факты, которые мы привезли из архивов Москвы и других регионов, с теми фактами, которые хранились в нашем архиве. Контент, который мы сегодня представляем, интеллектуальный, непросто воспринимаемый. История ровной никогда не была, она была разной. И эту разную историю мы сегодня имеем право вам показать», — обратила внимание на открытии выставки председатель Государственного совета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Мультимедийный проект представляет посетителям возможность увидеть цифровые копии, например, подлинной переписки царя Волжской Булгарии Алмаса с халифом Багдада о содействии в принятии ислама, проект непринятой Конституции ТАССР 1926 года, такой старинный документ как сильсиля — цепь передачи духовных знаний от пророка Мухаммеда до наших дней (он хранится в Госархиве РТ в огромном рулоне, который невозможно демонстрировать в подлиннике из-за его хрупкости и большой исторической значимости). Здесь же и присяга первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, фото- и видеохроники закладки первого камня мечети Кул-Шариф и первого Всемирного конгресса татар в 1992 году и т. д.

Особенность и практический плюс такой мультимедийной выставки в том, что новые технологии позволили сделать многие старинные документы на больших экранах читаемыми, в то время как в подлиннике они уже еле разборчивы.

«Письма булгарских царей, Кораны, учебники на арабской графике — это не рассекреченные материалы, но это то, что мы часто не выставляем и в оригинале тоже не выносим, потому что это угасающие документы. Они были написаны до Революции на очень плохой бумаге. Сейчас посредством новых информационных технологий нам удалось на экраны их вывести, и теперь они хорошо читаемы. Работа по реставрации этих угасающих документов будет очень востребована и нами проделана», — пояснила корреспонденту ИА «Татар-информ» Гульнара Габдрахманова.

Одним из самых впечатляющих получился зал с купольным проектором, где транслируется купол мечети Кул-Шариф, а на мультимедийных аппаратах по периметру посетители смогут пройти занимательную викторину. Несколько залов посвящены переписям населения: в России их было 12, начиная с времен Петра Великого, а предстоящей осенью ожидается очередная. В понятной инфографике кратко собраны сведения о прошедших переписях.

Первыми гостями выставки «Есть память, которой не будет забвения» стали депутаты Госсовета РТ, представители республики в Госдуме РФ. Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева воспользовалась телефоном в инсталляции об истории быта начала ХХ века и позвонила композитору Саре Садыковой. В телефонном справочнике также имена Хади Такташа, Ильгама Шакирова, Мусы Джалиля, Айдара Файзрахманова, номера ТАССР и РТ и т. д. На другом конце трубки звонящие слышат узнаваемые голоса и мелодии, гимн республики.

«Это очень серьезное, глубокое название — „Есть память, которой не будет забвения“. Я благодарю всех ветеранов, которые пришли, здесь много легендарных людей. Сегодня законодательство России позволяет архиву открыть свои запасники, предоставить людям эту ценность, эту красоту, эту историю. Мы, следующие поколения, сделаем все, чтобы процветал наш Татарстан», — сказала депутат Госдумы РФ, заслуженный тренер России, координатор Федерального проекта «Детский спорт в РТ» Ольга Павлова.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов напомнил, что с 90-х годов ХХ века многие из присутствующих на открытии мультимедийного проекта Госархива РТ — сами свидетели новейшей истории Татарстана, а некоторые — и ее сотворцы.

«Мне самому приходилось принимать участие в принятии декларации о независимости нашей республики. Путь пройден уникальный, и нам очень повезло с лидерами нашей республики. Это первый Президент Минтимер Шарипович Шаймиев. И у нас хорошая преемственность во власти, я имею в виду сегодняшнего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, поэтому наша республика и обеспечивает такую динамику — согласие, процветание. Все смотрят на Татарстан и хотят быть как Татарстан. Это наша гордость, это сегодняшнее наше достояние. Татарстан работает под девизом, что мы должны быть лучшей республикой, с лучшим уровнем проживания, как в Европе», — отметил Ахметов.

На выставке собрано много материалов, которые будут полезны всем, резюмировал он после осмотра экспозиции. А большое количество молодежи и детей, обратил внимание Ахметов, говорит о небезразличии к ней нового поколения, что следует считать «хорошим признаком правильного здорового образа жизни нашей республики».

Выставка «Есть память, которой нет забвения» будет работать до 4 сентября. Вход свободный для всех категорий посетителей с 10 до 18.30 со вторника по воскресенье. По понедельникам выставка не работает.