Госархив РТ получил первые экземпляры книг регистрации актов гражданского состояния

В Казани подписано соглашение о передаче первых экземпляров книг государственной регистрации актов гражданского состояния за 1921–1925 годы в Государственный архив Татарстана. Церемония состоялась на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС.

Подписи под документом поставили начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина и председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.



По словам Нигматуллиной, масштабной работой, с которой органы ЗАГС республики успешно справились, стала досрочная передача в Государственный архив актовых книг, составленных за период до 1926 года.

«В сжатые сроки были организованы прием, сверка и передача почти полумиллиона первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Это означает, что весь массив записей актов гражданского состояния, хранящийся в органах ЗАГС Татарстана, на 100% переведен в электронный вид, в цифровой формат. Сегодня мы торжественно завершаем работу подписанием соответствующего соглашения», — пояснила она.

За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 149 402 акта гражданского состояния, что на 11,4% больше, чем в 2020 году.