Госархив РТ поделился фотографиями по случаю 120-летия композитора Александра Ключарева

Фотография А. С. Ключарева с артистами эстрады, 1925 год (основание: фонд – Р2058, опись – 1, дело – 46)

Фото предоставлено Госархивом РТ

Сегодня, 19 февраля, исполняется 120 лет со дня рождения композитора, дирижера, пианиста Александра Ключарева – уроженца Казани. Об этом напоминает Госархив Татарстана.

Песни на мелодии, сочиненные Ключаревым, – «Бәйрәм бүген», «Аулак өй», «Пар ат», «Кара урман» – звучат на праздниках и в семьях татар, а балет «Шурале» и вовсе стал визитной карточкой татарской культуры. Но сам композитор долгие годы оставался далеко не так известен, как созданные им хиты.

Александр Сергеевич Ключарев родился в Казани 19 февраля 1906 года. Его путь в музыку начался в Казанском музыкальном техникуме, а оттачивал мастерство он уже в Московской консерватории по классу композиции. Окончив ее в 1933-м, через четыре года, в 1937-м, композитор вернулся в родной город. И это возвращение стало подарком судьбы для всей татарской музыки, отметили в Госархиве.

Фотография встречи в Союзе композиторов, А. С. Ключарев у рояля, 1960-е годы (основание: фонд – Р2058, опись – 1, дело – 43)

Ключарев не просто собирал фольклор, он дышал им. С 1938 по 1951 год он руководил кабинетом татарского музыкального фольклора, создал и возглавил Ансамбль песни и танца ТАССР. Пианист, аккомпаниатор, редактор, наставник – он успевал очень многое.

Творческий диапазон музыкального деятеля поражает: от симфоний и балетов («Мустафа», «Горная быль») до песен, которые распевала вся Татарская АССР. Мелодия «Татарстан – край мой родной» так полюбилась публике, что ее выбрали позывными казанского радио.

Сейчас имя Ключарева носит детская музыкальная школа №7 и улица в Казани. На доме №59 по улице Карла Маркса, где композитор прожил 35 лет, висит мемориальная доска.

А. С. Ключарев на квартире у З. Ш. Хайруллиной, ул.Баумана, 1951 (основание: фонд – Р2058, опись – 1, дело – 47)

Сейчас в стенах Государственного архива Республики Татарстан специалисты бережно разбирают уникальные нотные рукописи Ключарева 1937–1969 годов. Каждая пожелтевшая страница – отпечаток эпохи и живой голос мастера. Впервые документы поступили сюда в 1986-м (всего 56 единиц), а теперь личный фонд композитора пополняется новыми сокровищами.

Архив не просто хранит память – он возвращает слушателям живую музыку, чтобы будущие поколения могли открыть для себя новые страницы жизни выдающегося композитора.

Фото предоставлены Госархивом РТ.