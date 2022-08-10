Госархив РТ готов проводить экскурсии для татарстанцев по новому зданию в селе Столбище

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Госархив Татарстана готов организовать тематические экскурсии для жителей республики по новому зданию в селе Столбище, чтобы ознакомить с особенностью архивной работы. Об этом заявила журналистам председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова во время пресс-тура.

«Тематические экскурсии будут проводиться для всех. И у нас уже большая очередь из тех, кто хочет сюда приехать. С сентября можно начать», – сказала она.

Госархив Татарстана переехал в новое здание в селе Столбище в прошлом году. Общее количество современных передвижных стеллажей для хранения документов в хранилищах составляет более 99 тыс. метров. Здесь есть центры приема и первичной обработки документов, их оцифровки, генеалогический центр, зал для конференций, пространство для выставок, редакция научно-документального журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков». Имеются грузовые лифты для перемещения документов к месту хранения. Кроме того, предусмотрено открытие своего картонажного производства.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В здании архивохранилища установлены современные системы вентиляции и кондиционирования, позволяющие в автоматическом режиме поддерживать температурно-влажностный режим в хранилищах. В помещении для хранения секретных документов установлена металлическая дверь, бронированные окна и решетки на них. В хранилища перевезены 1 608 архивных коробок с секретной документацией.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Как стало известно журналистам во время пресс-тура, отдел генеалогии Госархива разработал проект «Ядкяр» по оцифровке актов с биометрическими записями, чтобы татарстанцы смогли узнать свою родословную. Представители СМИ также смогли принять участие в мастер-классе по ручной реставрации бумажных документов и посетить выставку уникальных документов. В частности, можно было увидеть жизнеописание тибетского монаха Миларепы, составленное в 17-м веке на монгольском языке, а также самый древний документ Госархива – часть рукописи «Книги» Сибавайхи. Всего в России статус уникальных имеют только 252 единицы документов, десять из них находятся в Госархиве Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Около 6 млн документов хранится в Госархиве и почти 1,5 млн – в муниципальных архивах. Раньше было неудобно, когда наши архивы располагались в разных зданиях. Но нужно понимать, что без решения на высшем уровне в России это здание было бы невозможно нам передать. И только благодаря обращению Президента Татарстана в адрес Премьер-министра России было принято решение о безвозмездной передаче этого здания Госархиву. И здесь работает молодой, творческий, интеллектуально развитый и профессионально одаренный коллектив», – сообщила Габдрахманова.

По ее словам, на новой площадке Госархива создана концепция «архивного городка» Татарстана, а в одном из бывших зданий учреждения по улице 8 Марта располагается Управление муниципального архива Казани.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Казанский архив находился в очень плохом здании, где нет даже лифтов, протекала крыша. Сейчас он располагается в здании по улице 8 Марта. Там был сделан ремонт, всю мебель и технику мы им оставили. Читальный зал на 24 места работает. Очереди там нет. Любой человек может прийти в архив и зайти в читальный зал», – подчеркнула председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Говоря об оцифровке документов, Габдрахманова заметила, что работа в этом направлении продолжается. При этом есть специальный перечень, в котором обозначено, какие документы всегда будут выдаваться только на бумаге. «Есть документы, которые написаны карандашом. Даже если мы их оцифруем, они все равно будут плохо читаться. Но то, что можно оцифровать, мы делаем», – заключила она.