Госархив предложил предприятиям Татарстана 4,5 млн грантов в обмен на документы

Общий призовой фонд республиканского конкурса «Лучший архив некоммерческой и лучший архив коммерческой организации» в Татарстане составляет 4,5 млн рублей. В этом году появилась новая номинация для сельских поселений – «Архив органов местного самоуправления сельского поселения», сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Конкурс проводится с 2018 года, его призовой фонд составляет 4,5 млн рублей. За годы проведения конкурса победителями стали 13 некоммерческих и 12 коммерческих организаций», – рассказала она.

В конкурсе определят шесть победителей, каждый из которых получит поощрение в размере 375 тыс. рублей. На следующей год число победителей в новой номинации планируется увеличить до 12.