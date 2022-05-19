Госансамбль песни и танца Татарстана принял участие в открытии череды областных сабантуев

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана принял участие в фестивалях татарской культуры «Сабантуй». Первые сабантуи этого года в России прошли в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области, а также селе Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области.

Директор Госансамбля Юрий Жуков подчеркнул, что за годы проведения главного национального праздника, событие стало объединяющим звеном всех народов, проживающих в России. «Ценно, что на одной сцене выступают коллективы, представляющие культуру разных народов. Они, тем самым демонстрируют все разнообразие существующего творческого наследия. Каждый находит в нем свое место общения и творчества», - уверен Жуков.

На сабантуях развернулись десятки площадок, знакомящих с бытом и культурой народов, проживающих в областях, а также аттракционы для детей и народные забавы. На мероприятиях можно было посетить татарское национальное поселение, спортивную зону национальной борьбы корэш, а также стать свидетелями зрелищных конноспортивных выступлений.

По словам Жукова, Госансамбль песни и танца был единственным коллективом из Татарстана. Ансамбль принял участие в сабантуях в ходе гастролей, прошедших в Астрахани, Волгограде и Самаре. Они были приурочены к празднованию 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. С сольной программой в эти города коллектив приехал впервые за многие годы.

По такому случаю Госансамбль песни и танца Татарстана подготовил специальную программу. В первом отделении зрители познакомились с шедеврами татарского культурного наследия, а во втором – стали частью аутентичной купеческой свадьбы, которая имела место на страницах реальной истории. Публике был предложен музыкально-хореографический спектакль «Туй».

«С этой программой мы также планируем выступить в Набережных Челнах, Нижнекамске, Москве, Уфе и Казани во второй половине года», - поделился Юрий Жуков.

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной программы «Мы-Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану, реализуемого ФГБУК «Росконцерт».