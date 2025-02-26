Госансамбль песни и танца РТ выступил в Лицее Иннополис и Казанском танковом училище

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В рамках федеральной программы «Пушкинская карта» национального проекта «Семья» Госансамбль песни и танца Татарстана выступил в Лицее Иннополис и Казанском высшем танковом командном училище. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Коллектив представил в этих образовательных учреждений программу «Домой с Победой», в которой национальные мотивы тесно переплелись с песнями и танцами военных лет.

«Основная идея концерта в том, чтобы наш народ, прежде всего подрастающее поколение, не забыл о подвиге наших предков. О трудностях и испытаниях, которые им пришлось преодолеть, чтобы мы могли жить в честном и справедливом мире», – прокомментировала программу заслуженная артистка РТ Лейсан Закиева-Романцова.

В первом отделении был показан вокально-хореографический спектакль «Была война…», а во втором зрители знакомились с культурой татарского народа через национальные песни и танцы из традиционного репертуара ансамбля.

Благодаря программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» подростки могут бесплатно пройти фактически на все концерты Госансамбля песни и танца РТ.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

По мнению художественного руководителя ансамбля – заслуженного артиста РФ и народного артиста РТ Айрата Хаметова, передача культуры и традиций татарского народа молодому поколению – одно из ключевых направлений работы коллектива.

«Мы продолжаем сохранять внутри госансамбля многовековые традиции творчества народа, его богатейшую культуру и необъятную духовную сокровищницу. Молодежь – наша целевая аудитория, так как именно ей предстоит передать эти знания следующему поколению», – заметил Айрат Хаметов.

Госансамбль также теперь дает концерты в школах. С начала февраля он представил программу «Мы вместе» в лицее №186, гимназиях №96, 13 и 27 Казани.

Программа включает музыкальный материал не только татар, но и других народов, проживающих в Татарстане: русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других. Таким образом Госансамбль РТ в том числе обогащает собственную палитру.

Помимо прочего, коллектив часто выступает в районных и сельских домах культуры. В частности, в этом месяце коллектив выступил в стенах Балтасинского центра культуры.