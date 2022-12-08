Госансамбль песни и танца Татарстана «зажег» на сцене Кремлевского дворца

В Москве прошел гала-концерт V Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!». На сцене Кремлевского дворца собрались творческие коллективы со всех уголков страны и из Беларуси. Зажигательный народный танец зрителям показали и солисты Государственного ансамбля песни и танца Татарстана.

Фестиваль объединил не только профессиональные, но и любительские коллективы из разных регионов страны, отметил зампред Совфеда Константин Косачев. Начинающие артисты при этом ничем не отличаются от профессионалов в самом главном: в том, сколько любви и таланта они вкладывают в свое любимое дело, убежден сенатор.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

«Это действительно праздник, потому что многообразие, величие и феноменальный уровень нашей народной культуры – это явление мирового масштаба. Символично, что наш фестиваль проходит в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного указом Президента РФ Владимира Путина. Наш фестиваль – кульминация этого года», — сказал он, выступая перед гостями с поздравительной речью.

Косачев напомнил, что в состав российского государства входят представители 193 народов, говорящих на 300 языках и живущих в единстве друг с другом. Политик назвал это величайшим достижением российского общества и нации.

«Наша страна является сосредоточием мировой цивилизации, мы столь же разнообразны и богаты нашими традициями и культурой, как остальной мир. Но в отличие от остального мира, где народы не могут договориться о мире, у нас абсолютная гармония. Нет ни одного народа в нашем государстве, который хотел бы уйти», — добавил замглавы Совфеда.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Артисты из разных регионов страны подготовили для зрителей как локальные вокально-хореографические постановки по тематике своего родного края, так и классические номера с любимыми всем песнями и танцами.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Перед гостями выступили марийский Госансамбль танца «Марий Эл», который вместе с Всемарийским ансамблем гусляров исполнил музыкальную постановку «Земля предков». Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Гаденко выступил с хореографической сюитой «Сибирь моя». Зрители увидели также выступления танцоров и исполнителей из Архангельска, Липецка, Москвы, Красноярска, Чеченской республики и других городов и регионов России.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Впервые в Кремле в составе российских регионов выступил заслуженный Госансамбль песни и танца «Донбасс» из ДНР, который в течение пяти последних лет принимает участие в фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!».

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

В этот раз он подготовил для зрителей сразу два традиционных русских танца: русский народный и любимую всеми калинку.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Почетный гость гала-концерта Госансамбль Республики Беларусь исполнил лирический танец «Арели».

Напомним, фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» проводится с 2017 года. Это традиционный праздник, в котором принимают участие лучшие академические коллективы страны. Каждый год собираясь вместе на московской сцене, они представляют многонациональную культуру российского народа. В этот раз мероприятие также приурочено к Году культурного наследия РФ, объявленному главой государства Владимиром Путиным.