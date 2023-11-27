Госансамбль песни и танца РТ выступил на юбилее Конгресса татар в Челябинской области

Фото: Конгресс татар Челябинской области

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана принял участие в концерте, посвященном 25-летию Конгресса татар Челябинской области. С праздником объединение поздравили председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раеви.

«Выступление Госансамбля песни и танца Татарстана стало подарком к юбилею Конгресса от Правительства республики. Зритель принимал овациями каждое наше выступление. По глазам было видно, как публика ждала наших номеров. Ощущалось, в какой атмосфере любви проходил этот концерт», — поделился впечатлениями художественный руководитель Госансамбля песни и танца РТ, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Татарстана Айрат Хаметов.

Он особо выделил момент исполнения в финале всеми участниками композиции «Туган тел». Тогда на сцене царила атмосфера настоящего единения народов, проживающих на территории Российской Федерации.

«Мы очень удачно съездили. Было приятно, что ведущие торжества объявили Госансамбль достоянием республики и всей страны в целом», – подчеркнул Айрат Хаметов.

Уже 2 декабря Госансамбль РТ станет украшением выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, где второй день зимы будет посвящен Республике Татарстан. Одним из ярчайших событий дня обещает стать торжественная регистрация бракосочетания. Церемония будет проведена с элементами традиционных свадебных обрядов татарского народа.