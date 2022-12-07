Госансамбль песни и танца РТ провел в Москве мастер-класс по татарским народным танцам

Солисты балета Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Алина Гильманова и Айрат Загидуллин 6 декабря провели в Татарском культурном центре Москвы открытый мастер-класс, на котором поделились с жителями столицы секретами татарских народных танцев.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Несмотря на поздний вечер рабочего дня, в актовом зале собралось порядка 30 человек самых разных возрастов, как новички, так и опытные танцоры. Участие в мероприятии также принял творческий коллектив культурного центра, ансамбль татарского танца «Ильдан».

«Танец — это особый вид искусства, который нравится всем без исключения. Госансаблем песни и танца РТ гордятся все татары, нашим ансамблем „Ильдан“ также гордятся все татары города. И свидетельством дружбы этих ярких талантливых коллективов как раз и является сегодняшнее мероприятие», — отметил директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

После небольшой разминки всем присутствующим предложили разучить базовые хореографические элементы татарского народного танца. Основные движения представительницам прекрасного пола продемонстрировала Алина Гильманова, а Айрат Загидуллин разучил танцевальную связку с мужчинами.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Они показали второй татарский ход, татарскую ковырялочку и разучили основные положения рук. Так, Алина Гильманова обучила новичков классическим движениям ног: «чирше» (елочка), «чалаштыру» (подсечка), переменному шагу «укчебаш», фирменному элементу «бурма» (винт) и другим. Затем присутствующие разбились на пары и вместе разучили небольшую танцевальную связку.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Самое главное в обучении танцем — это желание. Некоторых из танцующих здесь сегодня я уже пригласил к нам на занятия татарскими танцами. Я сразу по глазам вижу, есть ли способности и желание у человека, будет он танцевать или нет», — рассказал заслуженный артист РТ, руководитель ансамбля «Ильдан» Радиф Яваев.

По его мнению, чтобы научиться татарским народным танцам, достаточно заниматься хотя бы трижды в неделю по два часа.

В конце мастер-класса начинающие танцоры вместе с профессионалами исполнили разученные комбинации под задорную татарскую музыку.