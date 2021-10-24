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24 октября 2021  16:09

Госансамбль песни и танца РТ привез в Уфу сольный концерт и фотовыставку

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24 октября, в городском Дворце культуры Уфы (Республика Башкортостан)  Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан  выступит с сольным концертом.

Фотовыставка «Татар иле».

Фото: © Салават Камалетдинов

Кроме песен и танцев ансамбль привез в соседнюю республику уникальную фотовыставку  национальных костюмов татар разных территорий «Татар иле». Она рассказывает о многообразии татарской культуры и показывает при этом единство татарского народа. 

Фотовыставка «Татар иле».

Фото: © Салават Камалетдинов.

Выставка подготовлена Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан совместно с акционерным обществом «Татмедиа». Автор фото – Салават Камалетдинов. Автор идеи – Ляйсан Сафина.

Фотовыставка «Татар иле».

Фото: © Салават Камалетдинов.

Посетить мероприятие можно по адресу проспект Октября, 137.

 

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