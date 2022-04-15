Госансамбль песни и танца РТ представит свою «Сокровищницу» в селах и городах России

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан выступит с концертной программой «Хазине» («Сокровищница») в городах России с 19 по 24 апреля. Гастрольный тур ведущего танцевального коллектива республики пройдет в Перми, Кунгуре, Сарапуле, а также в селах Барда, Азигулово и Аракаево.

В программу концерта войдут шедевры татарской культуры, составляющие золотой фонд ансамбля, – номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни. Оркестр и хор ансамбля познакомят зрителей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен, таких как «Ай, былбылым», «Сибелэ чэчэк», «Арча» и другие. Музыкальную часть дополнят татарские танцы – жанровые картинки, такие как «Девичник», «Крылатая молодость», «Гармонь-гармонь» и другие. Продолжительность концерта составляет около 2,5 часа.

Гастрольный тур пройдет в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.