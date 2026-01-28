Госансамбль песни и танца РТ дал концерт по случаю 80-летия Лимы Кустабаевой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана представил грандиозный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения его многолетнего художественного руководителя, народной артистки Татарстана и России Лимы Кустабаевой. Концерт прошел в одном из залов театра Тинчурина. В фойе театра была организована выставка, посвященная творчеству Лимы Кустабаевой.

«Вы – человек, внесший огромный вклад в развитие татарской культуры. Вы – трудолюбивая, сильная женщина. Вы любите свою работу, свое общество, свой язык, свою нацию и живете в соответствии со своими убеждениями. Каждый ваша работа – тому пример. Сколько побед вы принесли ансамблю вместе с этим коллективом. Это достойно восхищения. Народ дает самую справедливую оценку – звание народной артистки России говорит само за себя», – сказала исполнительный директор Фонда развития культуры при Раисе Татарстана Нурия Хашимова.

Она выразила благодарность Лиме Кустабаевой за многолетний труд от имени руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.

От имени министра культуры РТ Ирады Аюповой ее заместитель Дамир Натфуллин произнес поздравления и искренние пожелания. Он подчеркнул, что для артиста вполне естественно отмечать юбилей вместе с любящей его публикой.

«Лима Кустабаева родилась в городе Магнитогорске Челябинской области, который является «татарским гнездом», и посвятила большую часть своей жизни тому, чтобы стать художественным руководителем завоевавшего татарскую сцену Государственного ансамбля песни и танца Татарстана – ансамбля, который является гордостью нашего народа. Деятельность человека, сделавшего себе громкое имя в мире культуры и искусства, неразрывно связана с ансамблем и сегодня. Когда она зашла за кулисы поздравить артистов, то назвала их своими детьми», – начал свою речь председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Каждая нация определяется выдающимися личностями. Вы тоже великий представитель нашего народа. Мы до сих пор помним культурную программу, которую вы подготовили для первых съездов Всемирного конгресса татар», – продолжил он. Данис Шакиров вручил юбиляру высшую награду Всемирного конгресса татар – международную медаль.

Заместитель главы Казани Гузель Сагитова обратила внимание на торжественное начало вечера. «Героиня вечера – такая большая личность», – заметила она.

«Мы знаем, что людей ценят, когда они работают, но с годами отношение меняется. Наверное, жизнь человека определяют не годы, а полнота этих лет. Глядя на творческий путь Лимы Галиевны, убеждаешься, что это так», – отметила она.

Гузель Сагитова добавила, что мэр Казани Ильсур Метшин с уважением вспоминает о деятельности Лимы Кустабаевой .

«Ее работа в Ансамбле песни и танца – это отдельный период. Эти годы беспрецедентны. В нашем городе Лима Галиевна также известна как директор и художественный руководитель культурного центра «Саидаш». Проект «Казанское полотенце» КЦ «Сайдаш» теперь проходит под эгидой ЮНЕСКО. Лима Кустабаева умеет чувствовать потребности людей. Сегодня она по-прежнему работает в культурном центре «Саидаш» – сколько бы она ни работала, она всё еще как девчонка», –заключила Гузель Сагитова.

Лиму Кустабаеву также поздравили проректор Казанского государственного института культуры Эльвира Галиуллина , председатель Региональной общественной автономии башкир РТ Гали Хасанов и другие.

Кроме того, на сцену вышла семья юбиляра: ее муж Зирак Юсупов и сын Тимур с семьей. «Возможно, я как муж должен ее хвалить. Но татарская пословица для меня священнее, повторять ее я не буду. В этом году, если Бог даст, нас ждет 55-летие супружеской жизни. Эта цифра, 55, – мера нашей жизни, нашей любви друг к другу. Спасибо зрителям, пришедшим в этот зал!» – сказал Зирак Юсупов.

Поздравления сопровождались концертными номерами. Лима Кустабаева и ее муж Зирак Юсупов наблюдали за представлением из зала.

