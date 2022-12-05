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Культура
5 декабря 2022  19:00

Госансамбль песни и танца Татарстана проведет в Москве мастер-класс

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6 декабря солисты Государственного ансамбля песни и танца РТ посетят Татарский культурный центр Москвы. В актовом зале они проведут танцевальный мастер-класс для всех желающих. Об этом рассказали в национально-культурной автономии татар Москвы. 

Секретами татарских народных танцев поделятся артисты балета Алина Гильманова и Айрат Загидуллин. Всем желающим присоединиться к уроку рекомендуют приходить в удобной обуви. 

Мастер-класс пройдет по адресу: Малый татарский переулок, дом №8. Занятие начнется в 19:00. 

 

#госансамбль песни танца рт #татарский мир #культура
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