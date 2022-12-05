Госансамбль песни и танца Татарстана проведет в Москве мастер-класс

6 декабря солисты Государственного ансамбля песни и танца РТ посетят Татарский культурный центр Москвы. В актовом зале они проведут танцевальный мастер-класс для всех желающих. Об этом рассказали в национально-культурной автономии татар Москвы.

Секретами татарских народных танцев поделятся артисты балета Алина Гильманова и Айрат Загидуллин. Всем желающим присоединиться к уроку рекомендуют приходить в удобной обуви.

Мастер-класс пройдет по адресу: Малый татарский переулок, дом №8. Занятие начнется в 19:00.