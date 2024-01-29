Госалкогольинспекция Татарстана рассказала о мониторинге цен на говядину, куры и яйца

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в 2023 году сотрудники Госалкогольинспекции Татарстан проводили еженедельный мониторинг цен и ассортимента по 24 наименованиям продовольственных товаров. Об этом сообщила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Госалкогольинспекцией ежемесячно проводится также мониторинг цен по 181 наименованию продовольственных товаров. Ежемесячно готовится информация об удельном весе продукции республиканских производителей в ассортименте социально значимой продукции, реализуемой в крупных международных и федеральных торговых сетях», — сказала она.

В частности, в прошлом году изучались цены на такие социально значимые товары, как говядина, свинина, баранина, куры, рыба, масло, молоко, яйца и другие. Было рассмотрено около 2,5 тыс. обращений граждан. Большинство из них касались сфер торговли и бытовых услуг. Кроме того, было оказано более 13 тыс. консультаций по вопросам в сфере защиты прав потребителей. Работа по мониторингу цен на продукты питания будет продолжена в 2024 году.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отметил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов, «качество производимой продукции начинает хулиганить, оно становится все хуже и хуже».

Он пояснил, что на прилавках выявляется фальсифицированная продукция, поэтому работа по мониторингу «пищевого направления» останется приоритетной.