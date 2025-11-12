Госалкогольинспекция РТ: В фальсификатах рыбных консервов треску подменяют минтаем

В фальсифицированных рыбных консервах дорогие виды рыб подменяют на более дешевые. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

На уровне Российской Федерации уделялось пристальное внимание качеству рыбных консервов, благодаря чему удалось снизить количество фальсификата, рассказала она.

«Тема фальсификации рыбных консервов является одной из самых актуальных по стране. В этом году количество выявленного фальсификата — 17%. Чаще всего в консервах дорогие виды рыб заменяют более дешевыми: треску подменяют минтаем, семгу и форель — горбушей», — отметила Розалия Арсланова.

Лаборатории, которые работают в Татарстане, позволяют выявлять фальсификат в рыбных консервах, добавила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ.