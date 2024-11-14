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Госалкогольинспекция РТ проведет дегустацию сыра и детских сосисок
До конца года Госалкогольинспекция РТ проведет дегустации сыров, колбасных изделий, в том числе детских сосисок. Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.
«Посмотрим, насколько они (детские сосиски) соответствуют по своему составу, или это маркетинговый ход», - отметила Арсланова.
При покупке продукции, в том числе к новогоднему столу, Розалия Арсланова посоветовала людям пользоваться приложением «Честный знак». К примеру, с помощью мобильного приложения можно проверить легальность алкоголя.
«Вся алкогольная продукция в Татарстане подвергается тщательному контролю. Каждая партия проходит через нашу лабораторию. Речь идет об официальной торговле. Даже из той продукции, что ввозят оптовики, было забраковано лишь 2,4%», - сказала Арсланова.
Всего в этом году было забраковано 57,6 тыс. дал ввезенной алкогольной продукции, или 2,4% от общего объема проверенной. В числе основных причин брака - несоответствие по маркировке (55%).
За 10 месяцев этого года в Госалкогольинспекцию РТ поступило более 11 тыс. обращений, 40% которых связано с ненадлежащим качеством товаров и услуг.
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