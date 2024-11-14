Госалкогольинспекция РТ озвучила итоги проверок роллов и салатов

Из 50 наименований роллов, состав которых проверили специалисты в этом году, нарушения выявлены во всех образцах. В продукции обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Кроме того, нарушения выявлены в 72% готовых салатов.

Такие данные сообщила сегодня начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова на пресс-конференции в «Татар-информ».

«В этом году совместно с Роспотребнадзором по РТ была исследована продукция, приготовленная частными предприятиями и заказываемая населением через интернет-магазины. К сожалению, выявлен большой процент нарушений, связанных с реализацией роллов, сушей и салатов», - сообщила она.

Так, показатели безопасности не соблюдались в 100% роллов и сушей и в 72% готовых салатов. По итогам проверок материалы направлены в Управление Роспотребнадзора по РТ для принятия соответствующих мер, а также в Управление Россельхознадзора, правоохранительные органы и в торговые сети, где реализовывалась некачественная продукция.

«В этом году мы эту работу довели до логического завершения, информация направлена в Прокуратуру РТ. Провели проверку на предприятиях, которые выпускали продукцию, признанную некачественной», - добавила Арсланова.

По ее словам, нарушителям выписаны штрафы. Всего с начала года специалисты Госалкогольинспекции РТ провели исследования более 300 наименований товаров, у 38% продукции выявлены различные нарушения.

«Испытано более 1,5 тыс. проб на различные показатели. Высок удельный вес нестандартной продукции среди молочной продукции», - подчеркнула Арсланова.

В ходе независимых потребительских экспертиз, проведенных Госалкогольинспекцией Татарстана в 2024 году, были выявлены образцы, не соответствующие требованиям качества и безопасности, при исследовании сметаны (40%), творога (32%) и масла (35%).