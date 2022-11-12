Госалкогольинспекция РТ не допустила в продажу 57 тысяч декалитров бракованного алкоголя

Порядка 570 тысяч литров алкогольной продукции не допустили до продажи с лавок магазинов в этом году. Об этом на пресс-конфереции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

«По обращениям оптовых организаций, а их за 9 месяцев поступило 3,5 тысячи, проведены проверки на легальность, качество, безопасность алкогольной продукции с целью дальнейшей реализации их на потребительском рынке нашей республики – проверено более 30 тысяч партий алкоголя», – рассказала спикер.

Инспекция признала браком 2,5% продукции, эта цифра ниже, чем в прошлом году (3,3%). Всего около 570 тысяч литров алкоголя признали браком и не допустили их продажи в магазинах.

В основном были несоответствия по маркировке и сопроводительным документам, были замечания и по физико-химическому составу содержимого.