Госалкогольинспекция РТ: «Лидер по продаже «фанфуриков» – Челны»

Как самому проверить алкоголь на подлинность, где с большой вероятностью вам нальют разбавленный коньяк и о вечной борьбе с любителями «фанфуриков» в интервью «Татар-информу» рассказала начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина.

Начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Где взял бутылку?» – «У нас всегда было»

Сколько нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции было выявлено за последние 8 месяцев?

Сотрудники Госалкогольинспекции РТ выявили 869 нарушений за последние 8 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 50% меньше.

– Как показывает опыт, эффективна ли система ЕГАИС в Татарстане?

– В России система ЕГАИС введена в 2005 году, аббревиатура расшифровывается как Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Она позволяет нам проследить судьбу каждой единицы алкогольной продукции, начиная от завода-изготовителя, заканчивая магазином и покупателем. Приобретая алкоголь, покупатель может самостоятельно воспользоваться сервисом ЕГАИС и проверить, находится ли его покупка в легальном обороте. Это большой шаг в обеспечении контроля за алкогольной продукцией. Потому что если бутылка по номеру, указанному на марке, в системе не распознается, значит, продукция находится в нелегальном обороте и стоит воздержаться от ее покупки.

Если бутылки в системе нет или она отображается как уже проданная в другом регионе, это говорит нам о том, что, возможно, где-то есть производство поддельных марок или поддельной продукции. По этим фактам начинают работу сотрудники правоохранительных органов и Росалкогольрегулирования.

Иногда продавцы как по просьбе своих работодателей, так и без их ведома идут в соседний магазин и покупают там алкоголь через кассу. Система это мгновенно считывает, то есть продажа зафиксирована. Потом они в обход уже своей кассы перепродают бутылку.

Контролирующие органы выявляют нарушение и спрашивают: «Где взял?» Ответ один: «У нас всегда было». Однако ЕГАИС нам показывает, что человек, мягко говоря, лукавит. И за это предусмотрена административная ответственность за нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Штраф от 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юридических лиц сумма уже больше (от 150 тысяч). Нелегальный алкоголь в полном объеме изымается.

Я думаю, владельцы магазинов не всегда обходят систему регистрации алкоголя специально, по большей части они не знают законодательства. А если знают, то не умеют или не хотят учиться работать с этой системой. Они считают, что все новое – это очень сложно.

«Сейчас подделывают дорогой алкоголь, делая ставку на то, что он «элитный» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Через воронку – в тару, и «элитный» алкоголь снова на витрине

Насколько татарстанский потребитель застрахован сегодня от того, чтобы наткнуться на подделку алкоголя в магазине?

– На 99% он может быть уверен, что в магазине, имеющем лицензию, будет легальный алкоголь. Госпошлина на один год действия лицензии на розничную продажу алкоголя – 65 тысяч рублей. Такое разрешение выдается только юридическим лицам, которым за продажу левой алкогольной продукции грозит ее аннулирование. Порядочному продавцу такие проблемы не нужны.

В Татарстане действует система добровольной проверки качества легальности и безопасности алкогольной продукции. Мы проверяем по заявкам оптовиков весь алкоголь, который ввозится на территорию республики и производится в ней. Именно в Татарстане кроме специальной федеральной или акцизной марки на каждой единице алкогольной продукции (за исключением пива и пивной продукции) имеется регистрационный номер партии. Этот зелено-красно-белый стикер (для ввозимой продукции) есть на всех бутылках, продающихся в легальных магазинах. На продукцию, произведенную на территории республики, регистрационный номер партии наносится каплеструйным принтером на горлышко бутылки. Наличие регистрационного номера говорит о том, что алкоголь соответствует всем требованием ГОСТа и на него есть все товаросопроводительные документы.

Это можно также проверить при помощи портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан в специальном разделе «Госалкоинспекция. Проверка легальности алкогольной продукции». Достаточно ввести регистрационный номер партии, и открывается информация о том, кто произвел продукцию, кто ее завез, емкость, наименование: если все совпадает, смело можно брать.

– Какой алкоголь чаще всего подделывают – дорогой или дешевый?

– Тенденции в мире поддельного алкоголя начали меняться. Еще 15 лет назад подделывали в основном недорогой и популярный алкоголь эконом-сегмента. Сейчас также подделывают и дорогой, делая ставку на то, что он «элитный». И продают-покупают этот «элитный» алкоголь, как правило, не в официальных магазинах с лицензией.

Например, в общепите – в рюмочных и барах, возможно, в ночных клубах – есть большая вероятность нарваться на подделку, потому что при продаже вам могут налить из уже открытой бутылки, стоящей на витрине, а что в ней – никому неизвестно. Конечно, огульно обвинять все точки общепита мы не будем, но они всегда находятся в зоне риска.

Были случаи, когда спиртосодержащие жидкости просто заливали через воронку в тару из-под дорогого алкоголя. Кроме того, очень большая вероятность познакомиться с подделкой при покупке алкоголя через Интернет, (на сегодняшний день дистанционная продажа алкоголя запрещена, хотя регулярно поднимается вопрос о разрешении такой деятельности). И помните – если вам предлагают купить элитный алкоголь через интернет по очень привлекательной цене, то вас обманывают.

– Если потребитель абсолютно уверен в том, что ему продали поддельный алкоголь, куда он может обратиться?

– Потребитель потребителю рознь. Часто люди приходят, звонят или пишут примерно следующее: «Я всю жизнь покупаю этот виски, а сейчас купил и он какой-то не “висковый”». Однако для того, чтобы оценить качество алкогольной продукции, особенно органолептику, надо быть настоящим экспертом.

Есть такое понятие, как стандарт. Технический регламент, техническое условие. Это означает, что физико-химические, органолептические и другие показатели оцениваются по определенной шкале. И для каждого показателя она своя. Простому человеку может не понравиться горечь, сладость, кислота, но они будут соответствовать норме, то есть находиться в пределах от дозволенного минимума до максимума. Поэтому покупатель и заявляет: «Вкус не тот!» Мы с ним начинаем разбираться в ситуации.

В итоге оказывается, что он с товарищем из литровой бутылки взял на пробу 900 миллилитров, а потом решил, что полученные вкусовые ощущения не соответствуют ожидаемым, и захотел восстановить статус-кво. Поэтому, прежде чем предъявлять претензии к качеству, желательно проверить легальность. Если при проверке марки через ЕГАИС выяснится легальность производства и оборота, если будет регистрационный номер на бутылке и бутылка продана в официальном магазине и с ненарушенной укупоркой, то вероятность, что содержимое бутылки некачественное, крайне ничтожна.

Чтобы проверить алкоголь, существуют независимые лаборатории. Они имеют соответствующий аттестат аккредитации. Потребитель утверждает, что ему продали некачественный товар, а продавец говорит обратное. Тогда бремя доказывания ложится на покупателя.

Экспертиза иногда стоит в три-четыре раза дороже, чем сама бутылка алкоголя. Закон в данном случае говорит: если экспертиза докажет, что товар некачественный, покупатель имеет право взыскать с продавца стоимость экспертизы, моральный вред и все остальные издержки. Но когда алкоголь попадет к эксперту, он в любом случае напишет в заключении, что бутылка попала к нему уже открытой, то есть подлили в нее что-то или нет – неизвестно.

«На 99% потребитель может быть уверен, что в известном магазине будет легальный алкоголь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Борьба с «фанфуриками» и аптечным спиртом

– Как обстоит в республике ситуация с продажей спиртосодержащей жидкости двойного назначения?

– Лидеры в продаже «фанфуриков» – это Набережные Челны, Нижнекамск и Казань. На примере Челнов расскажу об основной проблеме с этой малоприятной темой. Такой большой город разбит на жилые комплексы, и изначально, когда они строились, в плане предусматривались лифтерные и колясочные комнатные на первом этаже. В свое время эти помещения продавали физическим лицам, что и аукнулось.

Схема у предприимчивых дельцов от алкоголя следующая: ставится железная дверь, в которой вырезается окошечко. Потом владельцы находят рядом живущую бабушку-пенсионерку и берут к себе продавцом. Каждый день бабуле привозят упаковку таких «фанфуриков», в ней 30 пузырьков, и с 6 утра к ней начинают бегать похмеляться. Когда в такое заведение приезжают сотрудники, окошко резко закрывается, как будто никого нет и все в домике.

Даже если мы сможем туда попасть, мы изымем эту упаковку, составим протокол об административном правонарушении, отправим его в суд. Пенсионерка признает вину, оплатит штраф сама или с помощью работодателей, и на следующий день она магическим образом окажется на том же месте, с теми же «фанфуриками».

Мы регулярно работаем по таким адресам, но у данных помещений есть законные владельцы, и, допустим, просто заварить эту дверь сваркой нельзя. Как и всегда, мы работаем цивилизованными методами в рамках своих полномочий. Сейчас, можно сказать, борьба идет с конечным продавцом, а ведь эту продукцию где-то производят. Здоровье тех, кто пьет эти «фанфурики», и покой местных жителей «бизнесменов» совершенно не волнует.

– Есть ли подобная проблема с аптечным спиртом?

– Да, спирт внесен в реестр лекарственных препаратов, и его можно продавать только по рецепту врача и только в аптечных учреждениях. Но аптека работает круглосуточно, и с раннего утра из нее выходят завсегдатаи местных лавочек и детских площадок. Очень уж они счастливые. Такие компании располагаются поблизости, разливают минералку со спиртом и не очень культурно отдыхают. Я сомневаюсь, что от такого зрелища так же хорошо себя чувствуют местные жители. А мы не имеем права проверять аптеки, потому что это не торговый объект, аптека получает совершенно другую лицензию.

«Мы работаем цивилизованными методами в рамках своих полномочий. Сейчас, можно сказать, борьба идет с конечным потребителем» Фото: © «Татар-информ»

Знание химии не освобождает самогонщика от ответственности

– Что грозит самогонщику, продающему свои изделия?

– Самогон можно производить для личного пользования, это не запрещено. А вот за продажу на первый раз нарушитель карается административной ответственностью в виде штрафа, за повторное нарушение уже предусмотрена уголовная ответственность.

Сейчас стало гораздо сложнее выявлять самогонщиков, потому что у них действует негласное правило продавать только «своим». Такие «предприниматели» ставят камеру около дома, и если за самогоном приходят незнакомые люди, их просто выпроваживают. И «Павлики Морозовы» у нас перевелись, никто не хочет доносить на соседа, потому что покупать потом будет негде. Но тут главная беда в том, что не всегда под видом самогона продают именно его. Производство такого алкоголя – это достаточно затратный и трудоемкий процесс. Некоторые продавцы разбавляют спирт с водичкой и продают это как собственный самогон по секретному рецепту. Люди не всегда понимают, что, продав некачественный спирт, они могут навредить своим покупателям и очень серьезно.

В деревнях, например, где нет магазина, у людей свадьбы, дни рождения и праздники никуда не пропадают. И они бегут куда? Конечно же, к соседу-самогонщику. Чтобы такого не было, мы проводим с сотрудниками органов местного самоуправления работу по открытию магазинов в населенных пунктах, где проживает небольшое количество жителей. Это работа не одного дня, но она должна быть выполнена.

Сейчас некоторые энтузиасты уже научились дома производить подобие водки, видно – люди хорошо химию в школе учили. То есть освоили не только процесс дистилляции, но и ректификации. Но надо помнить, что знание химии не спасет вас от наказания за продажу нелицензированной алкогольной продукции.