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Госалкогольинспекция рассказала, какие продукты в РТ оказались не качественными
Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала, какие продукты из магазинов республики не прошли проверки качества.
«За прошлый год только письменных обращений поступило более 2,5 тысяч. В основном они касаются продовольственных товаров», – рассказала она.
Именно поэтому лабораторно исследуют именно продовольственные товары, которые берут на проверку прямо с прилавков магазинов.
«Подобные исследования провели по 325-и наименованиям товаров. В 103 наименованиях, что составляет 31% от исследованного, были выявлены те или иные замечания», – добавила Розалия Арсланова.
Так, в РТ продолжают продавать фальсификат молочной продукции. Чаще всего подделывают сливочное масло, сыр, сметану, творог и сгущенное молоко. В большинстве своем – это ввезенные в республику товары.
Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ добавила, что в прошлом году в овощах и фруктах находили незаявленные пестициды.
«Традиционно много нарушений у нас выявляется в мясных полуфабрикатах, в тех же самых пельменях. Многие из этих товаров продавались на прилавках крупных торговых объектов. Материалы исследований направлены в Управление Роспотребнадзора по республике Татарстан для принятия соответствующих мер, а предприятиям-изготовителям, допустившим такие нарушения, объявлены предостережения», – заключила она.
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