«Горжусь вами»: Премьер Мьянмы заявил, что считает Путина лидером мира

Владимир Путин не просто российский лидер, а лидер, поддерживающий стабильность во всем мире. Об этом на встрече с Президентом России заявил Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я очень горжусь вами, что, когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно так сказать, на первом месте в мире. И мы бы назвали вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — поделился он.

Владимир Путин отметил, что Россию и Мьянму связывают долгие и надежные связи — в 2023 году дипломатическим отношениям государств исполнится 75 лет. Товарооборот двух стран продолжает расти. «Тенденция очень хорошая — в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года», — уточнил Президент РФ.

Мин Аун Хлайн поблагодарил Владимира Путина за организацию встречи.

«Ваша страна тоже великая и историческая. Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена, но из этих времен вы уже вышли, и с вашей помощью уже страна развивается интенсивно, и темп развития мы наблюдаем», — сказал он.