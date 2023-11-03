«Горжусь, что родился в Альметьевске»: Мухаметшин поздравил жителей города с его юбилеем

Сегодня Альметьевск отмечает свой семидесятилетний юбилей. На торжественном мероприятии в ДК «Нефтьче» жителей города поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Адресуясь к собравшимся от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства РТ, политик назвал Альметьевск сегодня «одним из передовых городов республики». Он напомнил, что своим превращением из небольшого села Альметьево в город населенный пункт обязан открытию татарстанской нефти.

«На географической карте появились новые города и рабочие поселки, коренным образом изменился социальный облик целых регионов республики. Однако главное наше богатство – это люди, многие из которых приехали сюда из далеких мест и связали свою судьбу с нефтедобычей», — заметил Мухаметшин.

«О сложностях того периода знаю не понаслышке, ведь с Альметьевском и его жителями меня связывает многое. На этой земле я родился и вырос, получил путевку в жизнь и начал трудовой путь. <…> И по сей день чувствую неразрывную связь с родным городом, вместе с вами горжусь его успехами. Я благодарен своим учителям и коллегам и горжусь тем, что родился в Альметьевске», — сказал Председатель Госсовета и поблагодарил ветеранов за их труд.

Отдельно Фарид Мухаметшин упомянул заслуги нефтяников. «Сегодня Татарстан по праву является одним из основных нефтедобывающих регионов страны (7,2% российской нефти, 36 млн тонн в 2022 году). На протяжении всей своей истории „Татнефть“ также выступает локомотивом для целого ряда смежных отраслей», — подчеркнул он.

По мнению руководителя парламента, хотя Альметьевск многого достиг за прошедшее семидесятилетие, впереди новые амбициозные задачи. «Убежден, действующая управленческая команда при поддержке горожан, руководителей предприятий и организаций, общественного сектора справится с ними с наилучшим результатом, иначе альметьевцы и не умеют», — подытожил политик. Позднее в беседе с журналистами он выразил уверенность, что «у нефтеграда будет большое будущее».

Председатель Государственного Совета РТ также вручил государственные награды отличившимся альметьевцам.

Поприветствовал горожан и обратился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. «В зале сегодня много людей, которые своим трудом создали то благополучие, которое мы ценим в нашем городе, рожденном нефтью, и сегодня в городе реализуется много программ и проектов. Альметьевск преображается с каждым днем», — отметил он и поблагодарил Раиса Татарстана и руководство республики за всемерную поддержку.

Депутат Госсовета и заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Рустам Мухамадеев в своей речи обратил внимание на то, что семидесятилетие Альметьевска проходит в год восьмидесятилетия с начала разработки нефтяных месторождений республики. Он поздравил собравшихся от компании «Татнефть».

Продолжил торжественное мероприятие праздничный концерт. На сцене ДК «Нефтьче» выступили танцевальные и вокальные ансамбли города, артисты Альметьевского драмтеатра, учащиеся музыкального колледжа.

К юбилею города приурочена фотовыставка «Почетные граждане Альметьевского муниципального района», размещенная в фойе ДК «Нефтьче». Кроме того, в Альметьевске на площадке Инженерного лицея открылись соревнования по фиджитал-спорту Phygital Almet.