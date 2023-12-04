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Новости Татарстана и Казани
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Горздрав Казани напомнил, что детям с травмами можно обратиться и во взрослые травмпункты
Детям, которые получили травмы, окажут помощь в любом травмпункте. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«При получении травм, дети по самообращению могут быть направлены не только в детские травмпункты Казани, но и во взрослые», – объяснили в горздраве.
То есть, если ребенок получил травму, ехать надо в ближайший травмпункт.
В пресс-службе горздрава столицы Татарстана поделились расписанием и местами работы травматологов:
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
Городская клиническая больница №12 (ул. Лечебная, 7) – круглосуточно.
Городская клиническая больница №7 (ул. Адоратского, 30А) – круглосуточно.
Кировский и Московский районы:
Детская городская больница №1 (ул. Декабристов, 125А) – понедельник-пятница 8.00 – 19.00, суббота 8.00 – 18.00.
Клиническая больница №2 (Ул. Можайского, 17) – понедельник-пятница 8.00 – 20.00, суббота 8.00 – 18.00.
Госпиталь ветеранов войн (ул. Исаева, 5) – понедельник-пятница 8.00 – 20.00, суббота 8.00 – 18.00.
Вахитовский и Приволжский районы:
Городская поликлиника №7 (ул.Ф.Карима, 14/67) – круглосуточно.
Клиника медицинского университета (ул. Рыбацкая, 2) – понедельник-суббота 8.00 – 18.00.
Центральная городская клиническая больница №18 (ул.Х.Мавлютова, 2) – круглосуточно.
Городская поликлиника №18 (ул. Карбышева, 72) – понедельник-пятница 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 18.00.
Советский район:
ДРКБ, поликлиника «Азино» (ул. Бигичева,20) – круглосуточно.
Городская поликлиника №8 (ул. Правды, 13А) – понедельник-пятница 8.00 – 14.00.
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