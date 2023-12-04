Горздрав Казани напомнил, что детям с травмами можно обратиться и во взрослые травмпункты

Детям, которые получили травмы, окажут помощь в любом травмпункте. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«При получении травм, дети по самообращению могут быть направлены не только в детские травмпункты Казани, но и во взрослые», – объяснили в горздраве.

То есть, если ребенок получил травму, ехать надо в ближайший травмпункт.

В пресс-службе горздрава столицы Татарстана поделились расписанием и местами работы травматологов:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

Городская клиническая больница №12 (ул. Лечебная, 7) – круглосуточно.

Городская клиническая больница №7 (ул. Адоратского, 30А) – круглосуточно.

Кировский и Московский районы:

Детская городская больница №1 (ул. Декабристов, 125А) – понедельник-пятница 8.00 – 19.00, суббота 8.00 – 18.00.

Клиническая больница №2 (Ул. Можайского, 17) – понедельник-пятница 8.00 – 20.00, суббота 8.00 – 18.00.

Госпиталь ветеранов войн (ул. Исаева, 5) – понедельник-пятница 8.00 – 20.00, суббота 8.00 – 18.00.

Вахитовский и Приволжский районы:

Городская поликлиника №7 (ул.Ф.Карима, 14/67) – круглосуточно.

Клиника медицинского университета (ул. Рыбацкая, 2) – понедельник-суббота 8.00 – 18.00.

Центральная городская клиническая больница №18 (ул.Х.Мавлютова, 2) – круглосуточно.

Городская поликлиника №18 (ул. Карбышева, 72) – понедельник-пятница 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 18.00.

Советский район:

ДРКБ, поликлиника «Азино» (ул. Бигичева,20) – круглосуточно.

Городская поликлиника №8 (ул. Правды, 13А) – понедельник-пятница 8.00 – 14.00.