Горздрав Челнов: заражение женщины гепатитом из-за кровопускания - фейк

Информация о заражении жительницы Набережных Челнов гепатитом после процедуры хиджамы оказалась фейком. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.

Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что в Набережных Челнах женщина заразилась гепатитом после процедуры кровопускания – хиджамы. Якобы пожилая челнинка хотела обновить кровь и поэтому прибегнула к подозрительной процедуре, смысл которой заключается в выкачивании крови из надрезов на теле. Позже выяснилось, что один из участников процедуры болен гепатитом.

Однако в пресс-службе Управления здравоохранения автограда «Татар-информу» эту информацию опровергли.

«В челнинской поликлинике №3, о которой шла речь в статье, нет такой пациентки», – подчеркнули в горздраве.

Врачи напомнили, что указанная процедура не имеет под собой никаких научных обоснований и подобное заражение возможно.