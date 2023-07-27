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Горздрав Челнов: заражение женщины гепатитом из-за кровопускания - фейк
Информация о заражении жительницы Набережных Челнов гепатитом после процедуры хиджамы оказалась фейком. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.
Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что в Набережных Челнах женщина заразилась гепатитом после процедуры кровопускания – хиджамы. Якобы пожилая челнинка хотела обновить кровь и поэтому прибегнула к подозрительной процедуре, смысл которой заключается в выкачивании крови из надрезов на теле. Позже выяснилось, что один из участников процедуры болен гепатитом.
Однако в пресс-службе Управления здравоохранения автограда «Татар-информу» эту информацию опровергли.
«В челнинской поликлинике №3, о которой шла речь в статье, нет такой пациентки», – подчеркнули в горздраве.
Врачи напомнили, что указанная процедура не имеет под собой никаких научных обоснований и подобное заражение возможно.
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