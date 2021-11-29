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Здоровье
29 ноября 2021  09:58
Эльза Кузнецова

Горздрав Челнов: В выходные дни среди челнинцев отмечен низкий темп вакцинации

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В выходные дни жители Набережных Челнов неохотно идут на прививочные пункты для вакцинации от Covid-19. Об этом на аппаратном совещании в Челнах сообщил руководитель Управления здравоохранения исполкома Александр Николаев. 

Вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках города и торговых центрах «Тулпар», «Мегастрой», а также в офисе «Сбербанка» на ул. Джалиля.

«Все поликлиники и торговые центры в выходные работают, возможность вакцинироваться есть», — отметил спикер.

Мэр Челнов Наиль Магдеев призвал продолжать работу с населением, информировать людей о необходимости вакцинации.

Александр Николаев добавил, что в Набережные Челны поступило 252 750 доз вакцины. Первым компонентом привиты 234 916 человек, вторым — 173 178. «Вакцина в городе имеется, работа продолжается», — подчеркнул спикер.

#вакцинация
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