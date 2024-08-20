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Горздрав Челнов рассказал о девочке, выпавшей из разогнанной электросамокатом карусели
В телеграм-каналах Набережных Челнов распространяется видео того, как в 63 комплексе подростки катаются на карусели с приводом от электросамоката, и одна из девочек выпадает из карусели.
В сообщении сказано, что катающиеся дети получили серьезные травмы – у одной якобы диагностированы переломы рук и сотрясение мозга, у второй – перелом копчика и ребра.
В пресс-службе Управления здравоохранения Челнов «Татар-информу» рассказали, что серьезных травм у девочек на самом деле нет.
«В больницу доставили одну из них, отпустили домой на амбулаторное долечивание», – отметили в горздраве Автограда.
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