Горздрав Челнов рассказал о девочке, выпавшей из разогнанной электросамокатом карусели

В телеграм-каналах Набережных Челнов распространяется видео того, как в 63 комплексе подростки катаются на карусели с приводом от электросамоката, и одна из девочек выпадает из карусели.

В сообщении сказано, что катающиеся дети получили серьезные травмы – у одной якобы диагностированы переломы рук и сотрясение мозга, у второй – перелом копчика и ребра.

В пресс-службе Управления здравоохранения Челнов «Татар-информу» рассказали, что серьезных травм у девочек на самом деле нет.

«В больницу доставили одну из них, отпустили домой на амбулаторное долечивание», – отметили в горздраве Автограда.