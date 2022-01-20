Горздрав Челнов рассказал, как будет проводить вакцинацию подростков от Covid

Замначальника Управления здравоохранения Айгуль Бурганова на пресс-конференции в Набережных Челнах подробно рассказала, как будет проводиться вакцинация детского населения против коронавируса.

«На сегодняшний день началась подготовительная работа по проведению вакцинации детского населения. В Татарстане ожидается поставка вакцины „Спутник М“, или другое название вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“, для детей в возрасте от 12 до 18 лет», — уточнила представитель горздрава.

По словам Бургановой, вакцина является двухкомпонентной, второй компонент юный пациент получит через 21 день после первой прививки. Вакцина делается внутримышечно.

Медик подчеркнула, что вакцина ребенку будет вводиться добровольно и только после согласия родителей.

«Порядок проведения вакцинации одинаков: ребенка сначала осмотрит педиатр, оценит состояние здоровья и только на фоне полного здоровья будет проведена вакцинация против коронавирусной инфекции. Противопоказанием является острые вирусные инфекции либо обострение хронических заболеваний. Через 2-4 недели после выздоровления таких детей уже можно будет допускать до вакцинации», — рассказала подробности Айгуль Бурганова.

Дети с аллергическими заболеваниями будут более тщательно исследоваться и только после допуска лечащего врача будет возможна вакцинация, добавила представитель горздрава.