Горздрав Челнов призвал к вакцинации в преддверии новой волны Covid-19

В преддверии ожидания новой волны Covid-19 заместитель главного врача по медицинской части Инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения Татьяна Аглямова призвала горожан к вакцинации.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние две недели Россия занимает лидирующую позицию по числу выявленных новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекции, — сообщила спикер на пресс-конференции. — Это составляет плюс 165%. Это самая большая величина в европейском регионе. Также, по данным научно-исследовательского института гриппа Российской Федерации, максимальная заболеваемость регистрируется в Европе, которая граничит с нами. Здесь же Молдова, Азербайджан, которые относятся к территориям с максимальной заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией».

Татьяна Аглямова напомнила и о тяжелом опыте лечения инфекции в 2020 и 2021 годах, когда коронавирус унес много жизней людей всего мира.

«Сегодня циркулирует подтип штамма „омикрон“, который поражает верхние дыхательные пути. Нужно знать о том, что группы риска — люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди старше 65 подвержены даже тяжелым осложнениям даже при, казалось бы, легко протекающей инфекции. Известен факт накопленной смертности: когда после перенесенного ковида спустя 2-3 месяца переболевший может перенести инсульт, инфаркт, получить декопенсацию по легочным и аутоимунным заболеваниям», — отметила специалист, добавив, что осложнения будут протекать в более агрессивной форме и могут привести к летальному исходу.

Инфекционист уточнила, что люди должны вакцинироваться каждые шесть месяцев, включая детей с 12 лет.

В каждом сезоне вакцина подготавливается с учетом новых субтипов коронавирусной инфекции. Антитела вырабатываются в течение 10-14 дней. На сегодняшний день создано девять вакцин российского происхождения.

Беременным женщинам рекомендуется поставить прививку с 22-й недели. В семьях, где есть маленькие дети, особенно у тех, у кого есть определенные заболевания, должны провакцинироваться все взрослые, которые проживают в одной квартире. Таким образом будет создан определенный «иммунологический кокон».

«Это позволит защитить своих близких, детей в первую очередь. Активная позиция наших граждан по вакцинации позволит сформировать коллективный иммунитет, то есть тот иммунитет, который будет распространяться не менее чем на 80% населения города, Российской Федерации, земного шара. Только тогда мы сможем сказать, что коронавирусная инфекция окончательно перейдет в сезон обычных респираторных заболеваний, по аналогии с гриппозной инфекцией и станет относительно управляемой, соответственно, уменьшится число осложнений — пневмонии, как наиболее тяжелых форм проявления новой коронавирусной инфекции», — заключила главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения Татьяна Аглямова.