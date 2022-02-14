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Здоровье
14 февраля 2022  11:29
Эльза Кузнецова

Горздрав Челнов: Поток пациентов в приемный покой больниц не снижается

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Уровень обращения в приемный покой больниц Набережных Челнов остается на стабильных значениях без тенденции к снижению. О ситуации с новой коронавирусной инфекцией на аппаратном совещании рассказал начальник Управления здравоохранения исполкома Челнов Александр Николаев. 

В настоящее время в Челнах продолжает функционировать два провизорных госпиталя — это инфекционная больница и провизорное отделение на базе горбольницы №5, куда осуществляются первичные обращения. 

Во всех поликлиниках города развернуты дополнительные кабинеты неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ. Все медицинские учреждения продолжают работу в том числе и в выходные дни. 

По словам спикера, продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в город поступило свыше 287 тыс. доз вакцины. Первым компонентом провакцинировано более 281 тыс. человек, вторым компонентом — свыше 218 тыс. человек.

За весь период в городе зарегистрировано 9383 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровел 3821 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

#Набережные Челны #коронавирус
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