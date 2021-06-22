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Ру Тат
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22 июня 2021  13:15
Эльвира Мухаметдинова

Горздрав Челнов: Перебоев с вакциной от Covid-19 в городе нет

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Имеющегося в городе объема вакцин достаточно для того, чтобы ею привить всех желающих, сообщили ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения Набережных Челнов.

Челнинец пожаловался на то, что хотел вакцинироваться в торговом центре, но не смог это сделать, так как ему в прививочном кабинете сообщили, что «вакцина закончилась».

На запрос ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения города сообщили, что объем вакцины, имеющейся в городе, достаточно для того, чтобы привить всех желающих. «В город буквально вчера поступила новая партия. Никаких сложностей с получением прививок нет», — отметили в горздраве.

Записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиники, либо по единому номеру 122. Также прием желающих осуществляется в торговом центре «Омега», здесь вакцинация проводится без предварительной записи.

 

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