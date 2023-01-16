«Горят и будут гореть»: Кремль ответил на планы Британии поставить Киеву танки Challenger
Поставки нового тяжелого вооружения Киеву затянут проведение военной спецоперации, но никак не отразятся на целях России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Великобритания и другие европейские страны, намеревающиеся поставить Украине более совершенное оборудование, не способны изменить ситуацию на месте, подчеркнул он.
Так, Песков прокомментировал заявление британских властей о планах поставить Киеву танки Challenger 2. «Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты», – сказал он (цитата по РИА Новости).
При этом он добавил, что Москва сомневается в желании западных стран позаботиться о судьбах украинцев. «Они используют эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Британия поставит Украине 14 танков Challenger в ближайшие недели.
Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.