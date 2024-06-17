Горящий Boeing 737 совершил аварийную посадку в Новой Зеландии

Пассажирский самолет авиакомпании Virgin Australia, следовавший рейсом из новозеландского Квинстауна в австралийский Мельбурн, совершил экстренную посадку в новозеландском городе Инверкаргилл из-за возможного столкновения с птицей, сообщает ТАСС.

Как сообщили в аэропорту вылета, вскоре после взлета на борту лайнера возникла нештатная ситуация, и пилоты были вынуждены изменить курс и совершить посадку в ближайшем аэропорту Инверкаргилла на Южном острове Новой Зеландии.

На видеозаписи, сделанной очевидцами, видно пламя, вырывающееся из задней части фюзеляжа самолета при заходе на посадку. Однако руководство Virgin Australia подтвердило благополучную посадку воздушного судна в Инверкаргилле после возможного столкновения с птицей вскоре после вылета из Квинстауна.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.