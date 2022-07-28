Горячую линию по медпомощи в период беременности и родов запустят в РТ

Завтра, 29 июля, Общественная палата Татарстана организует работу горячей линии, посвященной оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.

Консультировать жителей республики будут сотрудники Министерства здравоохранения РТ и члены Общественной палаты РТ, сообщает пресс-служба палаты.

Специалисты объяснят, какие виды медицинской помощи оказываются женщинам в период беременности. В частности, пойдет речь о том, какие виды обследований проводятся, какова периодичность медицинских осмотров, какие существуют критерии определения этапов оказания плановой медицинской помощи и направления беременных в акушерские стационары.

Кроме того, татарстанцы смогут получить консультации по порядку оказания медицинской помощи с учетом возникновения осложнений в период беременности и родов, а также по другим вопросам.

Горячая линия будет работать 29 июля с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 (800) 350-44-72. Также обращения принимаются через интернет-приемную Общественной палаты РТ до 10.00 29 июля.