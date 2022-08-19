«Горячо-холодно»: кто из звезд Знарка очаровал и разочаровал в летнем «Ак Барсе»

Команда Олега Знарка этим летом провела уже пять товарищеских матчей. В условиях раздутого состава они обострили конкуренцию за место в составе и ведущих звеньях команды. Спортивная редакция «Татар-информа» называет игроков «Ак Барса», которые превзошли ожидания болельщиков, и тех, кто откровенно разочаровал.

После пяти контрольных поединков можно сделать первые выводы, кто в составе «Ак Барса» подтвердил уровень, превзошел ожидания, недоработал или даже провалился Фото: ak-bars.ru

Правила «игры» или инструкция по применению

«Ак Барс» взял паузу в товарищеских матчах перед значимым предсезонным турниром, который пройдет в Казани с 26 по 29 августа. А уже 3 сентября команде Олега Знарка предстоит играть первый матч регулярного чемпионата в Москве против «Динамо».

Позади у казанцев уже пять контрольных поединков против «Нефтяника» в Альметьевске (6:1), «Нефтехимика» в Нижнекамске (4:1), «Витязя» в Балашихе (3:1) и две игры со «Спартаком» в Москве (2:3, 7:4). По этим «товарнякам» уже можно сделать вывод, кто в составе «Ак Барса» подтвердил уровень, превзошел ожидания, недоработал или даже провалился.

«Горячо-холодно» – известная игра. А у любой игры есть свои правила. И у нашего рейтинга тоже. Сразу оговоримся, что оценка спортивной редакции «Татар-информа» зависит не столько от показателя «гол+пас», сколько от соответствия уровня игры того или иного хоккеиста к его роли в команде и предсезонным ожиданиям.





Также отметим, что в каждом из двух столбцов хоккеисты расставлены по принципу от большего к меньшему. То есть, Кагарлицкий лучше всех, на наш взгляд, проявил себя в матчах, относительно ожиданий. А Воронков, напротив, разочаровал в большей степени, чем его коллеги по разделу «COLD». Если вы случайно не в курсе, то делить хоккеистов на «Hot» (горячих) и Cold (холодных) начали еще в НХЛ. Практика разошлась по всему хоккейному миру.

Пока именно Дмитрий Кагарлицкий выглядит главным джокером «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Кагарлицкий превзошел Шипачева и Радулова, абсолютный топ

Изначально в экспертно-болельщицкой среде считалось, что Александр Радулов, Вадим Шипачев и Станислав Галиев станут лидерами атак «Ак Барса». Понятно, что по предсезонным матчам серьезные выводы делать не принято. Но пока именно Кагарлицкий, который достался Знарку в наследство от Дмитрия Квартальнова, выглядит главным джокером «Ак Барса».

Причем, Кагарлицкий в отчетных матчах показал себя не только снайпером (о чем мы всегда знали), но и приличным ассистентом. Вспомните, хотя бы его тонкий пас из-за ворот в последнем матче со «Спартаком». Кагарлицкий по итогам пяти матчей лучший бомбардир «Ак Барса» - 8 (4+4). Причем с приличным отрывом.

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Панюкову надо подтвердить уровень на Кубке Taneco в Казани

Еще больше превзошел все ожидания Кирилл Панюков. Место 25-летнего форварда в «Ак Барсе» перед стартом межсезонья вообще ставилось под вопрос. Но прямо сейчас он третий бомбардир команды в товарищеских матчах. Панюков сумел закрепиться в звене Галимова и даже временами выходить на розыгрыш большинства.

Но складывается впечатление, что нынешняя результативность Кирилла больше связана с банальным фартом. Судите сами. В матче с «Нефтяником» его «передача» состояла в нереализованном броске с убойной позиции (шайбу с дальнего пятака добил Галимов), а его гол был забит почти в пустые ворота после классной передачи Тарасова. В матче со «Спартаком» Панюков отдал шайбу в борьбу на все того же Тарасова, который умудрился из под защитника «щелкнуть» точно в угол. Лишь голевую передачу на Кагарлицкого во втором матче со «Спартаком» можно считать ключевым действием в заброшенной шайбе.

Конкуренция в атаке «Ак Барса» нынче сумасшедшая, на грани перебора. Мы отдаем должное Панюкову, но ему еще предстоит «защитить» текущую результативность уровнем игры на домашнем предсезонном турнире.

Александр Радулов удивил снайперскими подвигами на фоне проблем со здоровьем в прошлом сезоне Фото: ak-bars.ru

Радулов и Шипачев сыграли на уровне, но первый все же удивил, а от второго стоит ждать большего

Главные звезды атаки нового «Ак Барса» сыграли на своем высоком уровне. Разве что Радулов все же удивил снайперскими подвигами на фоне проблем со здоровьем в прошлом сезоне. А от Шипачева все ждали заброшенных шайб, а не только голевых передач.

Но в защиту последнего все же отметим, что шансов пополнить голевой счет у Вадима было предостаточно. В каких-то эпизодах звездному форварду «Ак Барса» банально не повезло. И все же Шипачев лишь замкнул шестерку «горячих» в составе казанцев по нашей версии.

Александр Бурмистров за годы проведенные за океаном и во времена чемпионства имени Билялетдинова стал по настоящему универсальным хоккеистом Фото: ak-bars.ru

Хафизуллин выходит из тени Войнова, Бурмистров напоминает о себе

Пойдем дальше. Приобретение защитника Динара Хафизуллина осталось несколько в тени, на фоне подписания звездного Вячеслава Войнова. Тем удивительнее, что именно воспитанник татарстанского хоккея стал главным защитником-бомбардиром по этим пяти матчам. По раскладке матчей видно, что Знарок выбирает в пару к Войнову между Хафизуллиным и Токрановым. По первому впечатлению Динар смотрится предпочтительней на данной позиции. Впрочем, тут все не так однозначно, про Василия мы скажем позже.

Многие не поймут включения в список «горячих» Александра Бурмистрова, причем на более высокой позиции, чем у Шипачева. Здесь стоит напомнить, что мы сравниваем ожидания с реальностью, а не банально считаем «гол+пас». Воспитанник казанского хоккея после подписания серии звезд в атаку рассматривался, как опытный хоккеист с большой зарплатой, которому и в четвертом звене место не гарантировано. По нему не раз вспыхивали «инсайды» об обмену за пределы «Ак Барса».

Однако в трех матчах Бурмистров показал, что является пока лучшим вариантом в центр четвертого звена. А его связка с Глуховым смотрится многообещающе. При этом, Бурми за годы проведенные за океаном и во времена чемпионства имени Билялетдинова стал по настоящему универсальным хоккеистом. Его оборонительные скиллы практически сравнялись с атакующими («врожденными»). Для бригад меньшинства Бурмистров точно пригодится Знарку.

Дмитрий Воронков не набрал ни одного очка в четырех матчах, зато отличился драками Фото: ak-bars.ru

Драки и провокации Воронкова, не результативные Галимов и Галиев

Со списком «горячих» хоккеистов летнего «Ак Барса» мы закончили. Переходим к главным разочарованиям по пяти предсезонным матчам. Дмитрий Воронков не набрал ни одного очка в четырех матчах. Про его регресс и превращение в чистого силовика при Квартальнове мы писали не раз. Многие надеялись, что Знарок направит молодого игрока в нужное русло. Но пока у тренера не получается. Сейчас в сомнительном зачете «Ворона» лишь драки и постоянное провоцирование на них игроков соперников.



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Артем Галимов отлично начал предсезонку голом в Альметьевске. Но далее как отрезало. Пока его партнеры по звену (Панюков и Тарасов) набирали очки, Галимов был малозаметен на льду. Пока альтернатива Галимову в центре третьего звена особо не просматривается, поскольку конкуренты (тот же Воронков, Сафонов) смотрятся еще хуже. А Бурмистров, как написано выше, нашел свое место в компании «гвардейцев Билла».

Пока не так ярко, как ожидалось многими, выглядит Станислав Галиев. На данный момент Кагарлицкий уже застолбил себе место с Шипачевым и Радуловым. А «Космос-Стас» со скромными двумя очками в четырех матчах пока ищет себя в звене с Семеновым и Петровым, которые также рассматривались нами на попадание в список «холодных».

Артем Галимов отлично начал предсезонку голом в Альметьевске, но далее как отрезало Фото: ak-bars.ru

Дыняк не вписывается в хоккей Знарка, а Зарипов не справляется с Воронковым и Сафоновым

Никита Дыняк мог бы и не попасть в этот список. Все же от него особой прыти никто и не ждал. Мы поместили его в данный рейтинг лишь потому, что манера игры хоккеиста зримо диссонанирует с хоккеем, который ставит в «Ак Барсе» Знарок. На льду Дыняк пробегает больше всех партнеров по звеньям, но шорт-трек с клюшками покинул «Ак Барс» после весеннего провала. Прямо сейчас Дыняк – главный кандидат на расставание с командой Знарка.

Включение Ильи Сафонова в этот список также весьма сомнителен. 21-летний хоккеист пропустил часть контрольных матчей из-за рождения ребенка и очевидно не может быть в кондициях, в которых находятся большинство его партнеров. Но все же от Сафонова ждали куда более содержательной игры и дело тут не столько в 0+0 по системе «гол+пас».

На счету Даниса Зарипова лишь три матча, а не 4-5, как у «железных» игроков основного состава Фото: ak-bars.ru

Данис Зарипов, по свидетельству его товарищей по команде, на тренировках рвет и мечет, забивает голы. Но на льду мы этого пока не видим. Также интересно, что на его счету лишь три матча, а не 4-5, как у «железных» игроков основного состава.

С другой стороны, Олег Знарок вывел 41-летнего капитана из перспективного звена с Галимовым и Тарасовым. А об уровне игры Воронкова и Сафонова (с ними играет Зарипов) мы написали выше. Зарипов не смог реанимировать молодых и, как следствие, не блистал сам. Но отметим, что Данис местами показывал уровень в большинстве и голевых передач у него могло быть и больше, будь партнеры чуть точнее в завершающих бросках. Опять же ключевым для оценок в данном случае будет домашний турнир.

Амир Мифтахов сыграл на ожидаемом уровне Фото: ak-bars.ru

Кто отыграл на уровне, почему «Ак Барсу» стоит поискать вратаря

Мы разобрали всего 12 игроков из большого состава «Ак Барса». Многие из оставшихся вне списков сыграли на ожидаемом уровне. Среди них вратари Билялов и Мифтахов, от Амира примерно такой игры все и ожидали. Руководству «Ак Барса» все же стоит подумать над усилением вратарской позиции, возможно, за счет приглашения качественного легионера.

Также особых вопросов нет по игре Семенова, который в «Авангарде» был скорее игроком сдерживающих звеньев. На своем уровне отыграли Хенкель, Юдин, Войнов, Лямкин, Чудинов, Адамчук и Лучевников.

Тарасов и Петров – на грани, но по разную сторону «баррикад»

Но также в составе «Ак Барса» есть хоккеисты, которые балансируют на грани попадания в состав «горячих» и «холодных. Прежде всего, речь о Данииле Тарасове, который, по сути, провалил прошлый сезон. Ничего сверхъестественного уже возрастной форвард не показал и в товарищеских матчах, но все же три очка в пяти играх – довольно хороший результат для игрока третьего звена. Тарасов совсем немного не дотянул до «горячей» шестёрки.

Принципиально иная картина с Кириллом Петровым. Два гола и ноль передач в пяти матчах для игрока второй тройки и бригады большинства – результат на грани. Тем более из четырех сыгранных матчей хорош был Кирилл лишь в игре с «Витязем», где и сотворил дубль. Петров был в шаге от попадания в список «холодных». Казанский воспитанник не молодеет. Особой прыти в наступающем сезоне от «тяжелого» форварда никто и не ждал. Поэтому, в «холодные» его мы не записываем.

Василий Токранов результативностью не отметился, но был очень хорош в развитии атак Фото: ak-bars.ru

Очень противоречивая картина по Василию Токранову. Атакующий защитник результативностью не отметился, но все три игры провел в первой паре с Войновым. Несмотря на «зеро» по системе «гол+пас», Токранов был очень хорош в развитии атак, продемонстрировал отличное видение площадки. К тому же, со времен 2018-го года Василий явно прибавил в мышечной массе и количестве и качестве силовых приемов. Сейчас сложно предсказать, останется ли Токранов в первой паре защитников и второй бригаде большинства. В зависимости от субъективных предпочтений, его можно было отнести как к «горячим», так и «холодным».

Спортивная редакция «Татар-информа» с нетерпением ждет казанского турнира на Кубок Taneco, чтобы посмотреть на дальнейшее развитие событий. Предсезонка «Ак Барса» выходит на «десертную» прямую.